Правительство не будет поднимать цены на газ для населения до июня

28 марта, 2018, 16:33

Кабинет министров не стал повышать цену на газ для населения с апреля

Об этом сообщает LB.ua.

Согласно решению правительства, до 1 июня продлевается действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газоснабжающих компаний по поставкам населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В пояснительной записке говорится, что сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведение цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продолжении.

Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.