Правительство не будет поднимать цены на газ для населения до июня
Об этом сообщает LB.ua.
Согласно решению правительства, до 1 июня продлевается действие специальных обязательств "Нафтогаза Украины" и областных газоснабжающих компаний по поставкам населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.
В пояснительной записке говорится, что сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведение цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продолжении.
Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
- Недавно министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина вместе с Мировым банком и Международным валютным фондом разрабатывает новую модель газового рынка.
- Тем временем глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.
- Также "Нафтогаз" в инфографике хоукс добавил, из чего складывается цена на газ для населения.
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