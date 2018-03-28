После пожара на "Левобережной" Кличко поручил проверить все киоски возле метро

28 марта, 2018, 21:53

Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА проверить все торговые помещения вблизи станций метро и остановок транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" – это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.