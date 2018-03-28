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Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества с НАТО

Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания комиссии Украина - НАТО 9 июля 2016 года в Варшаве.

Программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь до 2020 года. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции, реформирования сектора безопасности в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии России, а также внедрение мероприятий по подготовке к членству в НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров.

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