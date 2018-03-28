Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества с НАТО
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Годовая национальная программа должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых во время заседания комиссии Украина - НАТО 9 июля 2016 года в Варшаве.
Программа является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которых планируется достичь до 2020 года. Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции, реформирования сектора безопасности в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.
Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств - членов Альянса с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии России, а также внедрение мероприятий по подготовке к членству в НАТО.
Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров.
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- Напомним, Североатлантический альянс признал за Украиной статус аспиранта на вступление в НАТО.
- 16 марта президент Петр Порошенко распорядился подготовить изменения к Конституции, в которых речь пойдет о евроатлантическом векторе Украины.
- 21 марта Порошенко заявил, что Украина имеет целью в течение следующих 10 лет стать членом НАТО.
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