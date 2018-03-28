Pornhub предлагает бесплатную премиум-подписку жителям "похотливых" городов

28 марта, 2018, 17:23

Сервис Pornhub решил наградить жителей городов с постыдными названиями премиальной подпиской к своему контенту

Об этом говорится на сайте Pornhub.

"Чтобы компенсировать много лет насмешек, Pornhub решил назвать эти уникальные места по всему миру #PremiumPlaces, и подарить им самое лучшее, что мы можем предложить: бесплатный доступ к нашему удивительному контенту Pornhub Premium. Чтобы жители этих городов чувствовали гордость за свои корни и заставить весь мир завидовать”, - говорится в сообщении.

В частности, бесплатную подписку обещают жителям города Факин, Кокин, Дилдо, Пуси, Аппер Дик, Петтин, Фингерхоул, Оргия, Титс, Болс Кросс, Пенистоун, Ректум тому подобное.

Сервис также предлагает жителям городов, которых забыли включить в список, обратиться к компании в Twitter с хештегом #PremiumPlaces.