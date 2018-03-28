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Почему на Донбассе снова началось обострение конфликта. Комментарий Волкера

Спецпредставитель США в Украине объяснил причины обострения конфликта на Донбассе, что происходит в последние дни

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью изданию "Голос Америки".

Он отметил, что нынешнее обострение боевых действий на Донбассе связывают с особенностями конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать. Причем такая маятниковая тенденция длится годами.

В частности, по его словам, ранее в этом году и в феврале прошлого года на востоке Украины был очень плохой период.

"Режим прекращения огня вовсе не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но позже осенью опять усилились обстрелы. Эта тенденция остается. Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас опять напряжение увеличивается", - подчеркнул Волкер.

  • Напомним, вчера в штабе АТО констатировали обострение конфликта на Донбассе: за трое суток российско-оккупационные войска более 100 раз нарушили режим прекращения огня и в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.
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