Почему на Донбассе снова началось обострение конфликта. Комментарий Волкера

28 марта, 2018, 08:59

Спецпредставитель США в Украине объяснил причины обострения конфликта на Донбассе, что происходит в последние дни

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью изданию "Голос Америки".

Он отметил, что нынешнее обострение боевых действий на Донбассе связывают с особенностями конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать. Причем такая маятниковая тенденция длится годами.

В частности, по его словам, ранее в этом году и в феврале прошлого года на востоке Украины был очень плохой период.

"Режим прекращения огня вовсе не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но позже осенью опять усилились обстрелы. Эта тенденция остается. Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас опять напряжение увеличивается", - подчеркнул Волкер.