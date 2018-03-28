Переговоры относительно освобождения Сущенко начнутся в мае, - адвокат

28 марта, 2018, 23:15

Адвокат арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что перерыв до 23 апреля в судебных заседаниях связан с переговорами о судьбе его подзащитного

Об этом сообщает "Укринформ"

"Итак, суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, которые ведут процесс, заняты в других делах. Могут быть и разные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут несудебные переговоры о судьбе Сущенко", - сказал Фейгин.

По его мнению, сторона обвинения излагает свои аргументы недетально, кратко, что также может свидетельствовать: переговоры в "деле Сущенко" дали результат.

"Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Потом еще несколько недель займут юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться переговоры по поводу освобождения. Надеюсь, что на то время будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум в конце мая", - резюмировал адвокат.