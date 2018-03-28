 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Переговоры относительно освобождения Сущенко начнутся в мае, - адвокат

Адвокат арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что перерыв до 23 апреля в судебных заседаниях связан с переговорами о судьбе его подзащитного

Об этом сообщает "Укринформ"

"Итак, суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, которые ведут процесс, заняты в других делах. Могут быть и разные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут несудебные переговоры о судьбе Сущенко", - сказал Фейгин.

По его мнению, сторона обвинения излагает свои аргументы недетально, кратко, что также может свидетельствовать: переговоры в "деле Сущенко" дали результат.

"Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Потом еще несколько недель займут юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться переговоры по поводу освобождения. Надеюсь, что на то время будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум в конце мая", - резюмировал адвокат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать