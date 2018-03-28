Переговоры относительно освобождения Сущенко начнутся в мае, - адвокат
Об этом сообщает "Укринформ"
"Итак, суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, которые ведут процесс, заняты в других делах. Могут быть и разные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут несудебные переговоры о судьбе Сущенко", - сказал Фейгин.
По его мнению, сторона обвинения излагает свои аргументы недетально, кратко, что также может свидетельствовать: переговоры в "деле Сущенко" дали результат.
"Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Потом еще несколько недель займут юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться переговоры по поводу освобождения. Надеюсь, что на то время будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум в конце мая", - резюмировал адвокат.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условий в СИЗО.
- Российский суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко до 16 сентября 2018 года.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-