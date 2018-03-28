Отомстили за "Динамо". Мошенники выманили у итальянского футбольного клуба 2 млн евро

28 марта, 2018, 17:11

Итальянский "Лацио" перевел мошенникам 2 млн евро, которые должен был заплатить "Фейеонорду" за трансфер футболиста

Об этом сообщает Il Tempo.

Римский клуб перевел деньги за трансфер голландского защитника Стефана де Врея на банковский счет, который поступил в "Лацио" в поддельном письме на электронную почту. Мейл содержал эмблему "Фейеноорда" и данные, якобы, сотрудника клуба.

Однако, позже выяснилось, что клуб из Роттердама не получил транш. Полиции удалось отследить куда были переведены деньги, сейчас идет следствие.