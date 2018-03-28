 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отомстили за "Динамо". Мошенники выманили у итальянского футбольного клуба 2 млн евро


фото: REUTERS
Итальянский "Лацио" перевел мошенникам 2 млн евро, которые должен был заплатить "Фейеонорду" за трансфер футболиста

Об этом сообщает Il Tempo.

Римский клуб перевел деньги за трансфер голландского защитника Стефана де Врея на банковский счет, который поступил в "Лацио" в поддельном письме на электронную почту. Мейл содержал эмблему "Фейеноорда" и данные, якобы, сотрудника клуба.

Однако, позже выяснилось, что клуб из Роттердама не получил транш. Полиции удалось отследить куда были переведены деньги, сейчас идет следствие.

  • Стефан де Врей перешел из "Фейеноорда" в "Лацио" в 2014 году и стоил римскому клубу 7 млн евро, которые римляне платили частями.
  • Центральный защитник из Голландии помог "Лацио" в 1/8 финала Лиги Европы пройти киевское "Динамо".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать