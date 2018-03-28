Неизвестный из Гонконга переслал украинцу 205 бриллиантов в пакете с документами

28 марта, 2018, 11:59

Таможенники и работники ГФС обнаружили тайник с бриллиантами в международном экспресс-отправлении документального характера

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

Отмечается, что драгоценности нашли в отправлении, которое поступило из Гонконга, а получить его должен был украинец. Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах отверстии.

"Несвойственно для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета", - пояснили в ведомстве.

Экспресс-тест показал, что эти камни оказалось бриллиантами, впрочем их стоимость еще не удалось установить, за это возьмутся эксперты-геммологи.

"А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости", - подытожили в ГФС.