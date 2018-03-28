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НАБУ выявило нового подозреваемого в хищении 165 млн грн "Госинвестпроекта"

Детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств, предусмотренных государственным бюджетом по программе "Государственная поддержка национальных проектов на условиях софинансирования"

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

Фигурантом дела оказался директор ООО "Боржава резорт", которому уже сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Следователи выяснили, что подозреваемый был в сговоре с должностными лицами "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". Вместе они в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы денежных средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - подытожили в ведомстве.

  • Напомним, 12 декабря 2017 года детективы НАБУ задержали четырех человек, вероятно, задействованных в коррупционной схеме по разворовыванию средств Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами на сумму 259,2 млн грн.
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