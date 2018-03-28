НАБУ выявило нового подозреваемого в хищении 165 млн грн "Госинвестпроекта"
Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.
Фигурантом дела оказался директор ООО "Боржава резорт", которому уже сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.
Следователи выяснили, что подозреваемый был в сговоре с должностными лицами "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". Вместе они в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".
"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы денежных средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - подытожили в ведомстве.
- Напомним, 12 декабря 2017 года детективы НАБУ задержали четырех человек, вероятно, задействованных в коррупционной схеме по разворовыванию средств Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами на сумму 259,2 млн грн.
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