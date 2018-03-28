НАБУ выявило нового подозреваемого в хищении 165 млн грн "Госинвестпроекта"

28 марта, 2018, 08:42

Детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств, предусмотренных государственным бюджетом по программе "Государственная поддержка национальных проектов на условиях софинансирования"

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

Фигурантом дела оказался директор ООО "Боржава резорт", которому уже сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Следователи выяснили, что подозреваемый был в сговоре с должностными лицами "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". Вместе они в течение 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы денежных средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - подытожили в ведомстве.