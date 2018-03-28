На Сумщине к 4 годам приговорили мужчину, который хотел взорвать военный объект

28 марта, 2018, 16:28

На Сумщине к 4 годам лишения свободы осужден мужчина за покушение на совершение теракта на одном из военных объектов

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Мужчина по указанию куратора из Российской Федерации планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов Сумм. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал 5 декабря 2017 года с оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба. Уже на следующий день сотрудники СБУ задержали его во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом.

Приговором Заречного районного суда Сум утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым в совершении теракта.

Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Затем его приговорили к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) Уголовного Кодекса Украины.