На Сумщине к 4 годам приговорили мужчину, который хотел взорвать военный объект
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Мужчина по указанию куратора из Российской Федерации планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов Сумм. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал 5 декабря 2017 года с оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба. Уже на следующий день сотрудники СБУ задержали его во время попытки заложить взрывчатку под военным объектом.
Приговором Заречного районного суда Сум утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и подозреваемым в совершении теракта.
Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Затем его приговорили к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) Уголовного Кодекса Украины.
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