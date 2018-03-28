На Львовщине мужчина отсудил у жены 1 гривну за пост в Instagram

28 марта, 2018, 18:50

Житель Жовквы отсудил у жены 1 грн за оскорбительное сообщение в Instagram

Об этом сообщает Zaxid.net.

Житель Жовквы подал в суд на свою жену и отсудил у нее 1 гривну за пост в социальной сети. Суд обязал 20-летнюю женщину удалить свое сообщение и опубликовать опровержение написанной истории, которое должно оставаться доступным на протяжении шести суток.

В решении суда указано, что муж с женой живут отдельно и постоянно конфликтуют. У них есть совместная дочь, которая живет вместе с матерью, и каждый раз, когда муж приходит навестить дочь, между супругами возникает ссора.

После одного из таких случаев мужчина обнаружил в Instagram оскорбительное сообщение своей жены. Произошло это еще в декабре 2017 года, после того, как муж вместе со своей мамой пришли навестить ребенка. В решении суда указано, что тогда возник скандал, поскольку жена не пустила гостей, выбросила их подарки возле дома и спустила на посетителей собаку.

"После этого конфликта она в социальной сети распространила оскорбительную информацию, выложив текст с заголовком "Суперистория от горе-отца". А после текста сделала анонимный опрос. Свои комментарии о семейных отношениях между супругами внесли около 126 других пользователей социальной сети”, - приводится в решении суда слова отца ребенка.

Из-за этого поста в Instagram мужчина вместе со своей матерью решили подать на 20-летнюю женщину в суд, требуя опровержения статьи и выплаты 80 тыс. грн моральной компенсации.

Во время судебного заседания жена признала свою вину и сказала, что сожалеет о публикации того поста. Она также рассказала, что еще ранее опровергла распространенную информацию, поскольку осознала, что поступила неправильно.

Учитывая это, суд частично удовлетворил иск, обязав женщину удалить из Instagram пост, который вызвал негодование у ее мужа, и еще раз опровергнуть приведенную в нем информацию. Однако, поскольку женщина нигде не работает и получает только пособие на ребенка, суд отказал в удовлетворении иска о возмещении 80 тыс. грн. Женщину обязали лишь выплатить мужу и его матери символическую компенсацию по 1 грн.