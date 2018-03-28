Люксембург отзывает своего посла из России
Об этом сообщает 5 minutes RTL.
МИД страны официально подтвердило свою поддержку Великобритании после отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским военным ядом.
В своем коммюнике МИД говорит о "серьезном вопросе, касающемся нашей общей безопасности", и осуждает химическую атаку "с наибольшей твердостью".
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Кроме того, правительство соглашается с анализом правительства Великобритании о высокой вероятности ответственности Российской Федерации за этот акт и с тем, что нет другого правдоподобного объяснения".
Накануне, 27 марта, Ассельборн объявил, что Великое Герцогство не будет высылать российских дипломатов.
- Напомним, Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- По состоянию на 28 марта уже 26 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
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