 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Люксембург отзывает своего посла из России

Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн принял решение отозвать посла из Москвы для консультаций

Об этом сообщает 5 minutes RTL.

МИД страны официально подтвердило свою поддержку Великобритании после отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским военным ядом.

В своем коммюнике МИД говорит о "серьезном вопросе, касающемся нашей общей безопасности", и осуждает химическую атаку "с наибольшей твердостью".

Читайте также. Более 150 дипломатов вернутся в Москву. Список стран, которые выдворят россиян из-за отравления Скрипаля

Кроме того, правительство соглашается с анализом правительства Великобритании о высокой вероятности ответственности Российской Федерации за этот акт и с тем, что нет другого правдоподобного объяснения".

Накануне, 27 марта, Ассельборн объявил, что Великое Герцогство не будет высылать российских дипломатов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать