Люксембург отзывает своего посла из России

28 марта, 2018, 11:17

Министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн принял решение отозвать посла из Москвы для консультаций

Об этом сообщает 5 minutes RTL.

МИД страны официально подтвердило свою поддержку Великобритании после отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским военным ядом.

В своем коммюнике МИД говорит о "серьезном вопросе, касающемся нашей общей безопасности", и осуждает химическую атаку "с наибольшей твердостью".

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Кроме того, правительство соглашается с анализом правительства Великобритании о высокой вероятности ответственности Российской Федерации за этот акт и с тем, что нет другого правдоподобного объяснения".

Накануне, 27 марта, Ассельборн объявил, что Великое Герцогство не будет высылать российских дипломатов.