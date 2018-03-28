Китайская орбитальная станция скоро упадет на Землю. Стоит ли паниковать

Шансы стать жертвой части космической станции близки к нулю. Около 70% поверхности Земли - это вода, а остальное - не очень густо населенная суша. Поэтому если любая часть станции сгорит в атмосфере, вряд ли она упадет кому-то на голову.

В 1997 году в плече женщины застрял неизвестный объект, который мог быть частью ракеты класса Delta. Но она не была сильно ранена. Впрочем, женщину считают единственной в истории космонавтики "жертвой" космического мусора.

"Тянгун-1" будет уже 50-м большим космическим судном, которое спускается на Землю. Обломки ни одного из них не приводили к травмированию или гибели людей.

Наиболее неконтролируемым вхождением в атмосферу было падение 77-тонной космической станции США SkyLab, которая распалась над Западной Австралией. Ее осколки не поранили никого, но большие части станции достигли поверхности планеты и их потом собрали.

Китай не обнародовал все детали о конструкции "Тянгун-1", поэтому трудно сказать, какая часть станции переживет вхождение в атмосферу. В 2011 году NASA подсчитало, что шанс объектов с массой менее 6,5 тонн долететь до поверхности равен одному из 3,2 тысяч.

Это означает, что вероятность того, что обломок китайской станции упадет кому-то на голову - один до 21 триллиона. Еще менее вероятный способ умереть трудно даже представить.

Когда станция упадет на Землю, трудно предсказать, поскольку она движется по орбите со скоростью 27 тысяч километров в час. Когда станция начнет вход в атмосферу, можно будет предусмотреть место, где она упадет через час.

Вхождение состоится в широтах ее орбиты, то есть 43 градуса на север и 43 градуса на юг. Великобритания не попадает в это поле, в отличие от частей Северной и Южной Америки, Китая, Ближнего Востока, Африки, Австралии и некоторых регионов Европы. Учитывая специфическую орбиту, скорее всего обломки станции упадут где-то на границах этих широт.

Кто будет ответственным за возможные убытки? По мнению декана юридического факультета Университета Западного Сиднея Стивена Фриленда, согласно Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 1972 года, страна происхождения объекта должна будет уплатить возмещение за любой причиненный ущерб. В случае с "Тянгун-1", ответственным будет Китай.

К условиям Конвенции мир обращался лишь один раз в истории, когда советский спутник "Космос-954" разбился в 1978 году. Это был ядерный спутник. Поэтому в результате его падения ядерные обломки упали на Канаду. Оттава выставила Кремлю счет на 6 миллионов канадских долларов, но тот оплатил только половину.

Читайте также: Космическая субмарина. Когда и зачем NASA отправит подводную лодку на Титан