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Китайская орбитальная станция скоро упадет на Землю. Стоит ли паниковать

Китайская орбитальная станция "Тянгун" может упасть на Землю уже первого апреля, но поведение космического объекта настолько непрогнозируемое, что вероятным временем падения называют всю первую неделю месяца
Восьмитонная китайская орбитальная станция "Тянгун-1", чье название означает "небесный дворец", скоро войдет в атмосферу Земли. И, как пишет The Guardian, переживать из-за падения ее обломков не стоит.
 
Шансы стать жертвой части космической станции близки к нулю. Около 70% поверхности Земли - это вода, а остальное - не очень густо населенная суша. Поэтому если любая часть станции сгорит в атмосфере, вряд ли она упадет кому-то на голову.

В 1997 году в плече женщины застрял неизвестный объект, который мог быть частью ракеты класса Delta. Но она не была сильно ранена. Впрочем, женщину считают единственной в истории космонавтики "жертвой" космического мусора.

"Тянгун-1" будет уже 50-м большим космическим судном, которое спускается на Землю. Обломки ни одного из них не приводили к травмированию или гибели людей.

Наиболее неконтролируемым вхождением в атмосферу было падение 77-тонной космической станции США SkyLab, которая распалась над Западной Австралией. Ее осколки не поранили никого, но большие части станции достигли поверхности планеты и их потом собрали.

Китай не обнародовал все детали о конструкции "Тянгун-1", поэтому трудно сказать, какая часть станции переживет вхождение в атмосферу. В 2011 году NASA подсчитало, что шанс объектов с массой менее 6,5 тонн долететь до поверхности равен одному из 3,2 тысяч.

Это означает, что вероятность того, что обломок китайской станции упадет кому-то на голову - один до 21 триллиона. Еще менее вероятный способ умереть трудно даже представить.

Когда станция упадет на Землю, трудно предсказать, поскольку она движется по орбите со скоростью 27 тысяч километров в час. Когда станция начнет вход в атмосферу, можно будет предусмотреть место, где она упадет через час.

Вхождение состоится в широтах ее орбиты, то есть 43 градуса на север и 43 градуса на юг. Великобритания не попадает в это поле, в отличие от частей Северной и Южной Америки, Китая, Ближнего Востока, Африки, Австралии и некоторых регионов Европы. Учитывая специфическую орбиту, скорее всего обломки станции упадут где-то на границах этих широт.

Кто будет ответственным за возможные убытки? По мнению декана юридического факультета Университета Западного Сиднея Стивена Фриленда, согласно Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 1972 года, страна происхождения объекта должна будет уплатить возмещение за любой причиненный ущерб. В случае с "Тянгун-1", ответственным будет Китай.

К условиям Конвенции мир обращался лишь один раз в истории, когда советский спутник "Космос-954" разбился в 1978 году. Это был ядерный спутник. Поэтому в результате его падения ядерные обломки упали на Канаду. Оттава выставила Кремлю счет на 6 миллионов канадских долларов, но тот оплатил только половину.

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