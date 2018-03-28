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Ким Чен Ын встретился с президентом Китая: Обещал ему избавиться от ядерного оружия и переговоры со США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал президенту Китая Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Китая, сообщает издание Reuters.

Министерство процитировало выступление Ким Чен Ына во время встречи с Си Цзиньпином в Китае, во время которого лидер КНДР отметил, что ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться, потому что Северная Корея взяла на себя инициативу по ослаблению напряженности и выдвинула предложения о мирных переговорах.

"Наша постоянная позиция заключается в том, чтобы быть сторонниками денуклеаризации на полуострове согласно воле покойного президента Ким Ир Сена и покойного генерального секретаря Ким Чен Ира", - подчеркнул северокорейский руководитель.

По его словам, Северная Корея готова к переговорам с Соединенными Штатами и провести саммит между двумя странами.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США будут реагировать на наши усилия по доброй воле, создадут атмосферу мира и стабильности, принимая прогрессивные и синхронные меры для достижения мира", - подытожил Ким Чен Ын.

При этом информационное агентство КНДР KCNA не упомянуло об обещании Кима по денуклеаризации или о его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которую планируют провести в мае.

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