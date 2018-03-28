Курсант ФСБ России сбежал в Украину и попросил статус беженца - решился после выборов Путина

28 марта, 2018, 14:07

Курсант российского училища Пограничной службы ФСБ России прибыл в Украину и попросил политического убежища

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Парень 1997 года рождения прибыл на пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области и заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что юноша действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного Института ФСБ РФ.

В дальнейшем оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть России. По его словам, он неоднократно принимал участие в митингах оппозиции, а после выборов президента России окончательно решил выехать в Украину.

Сейчас решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.