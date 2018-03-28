Курсант ФСБ России сбежал в Украину и попросил статус беженца - решился после выборов Путина
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Парень 1997 года рождения прибыл на пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области и заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.
Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что юноша действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного Института ФСБ РФ.
В дальнейшем оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть России. По его словам, он неоднократно принимал участие в митингах оппозиции, а после выборов президента России окончательно решил выехать в Украину.
Сейчас решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.
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