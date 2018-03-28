 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Курсант ФСБ России сбежал в Украину и попросил статус беженца - решился после выборов Путина

Курсант российского училища Пограничной службы ФСБ России прибыл в Украину и попросил политического убежища

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Парень 1997 года рождения прибыл на пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области и заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что юноша действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного Института ФСБ РФ.

В дальнейшем оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть России. По его словам, он неоднократно принимал участие в митингах оппозиции, а после выборов президента России окончательно решил выехать в Украину.

Сейчас решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 марта, 2018 среда

больше новостей

28 марта, 2018 среда

27 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать