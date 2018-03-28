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Кременчук остался без троллейбусов

"Полтаваоблэнерго" обесточило Кременчугское троллейбусное управление и остановило движение электротранспорта

"Полтаваоблэнерго" отключило свет Кременчугскому троллейбусному управлению, остановив движение электротранспорта в городе.

Как сообщил редакции руководитель отдела транспорта исполкома Кременчугского городского совета Руслан Ивашина, Кременчугский филиал «Полтаваоблэнерго» отключил от электроснабжения КП «Кременчугское троллейбусное управление» из-за отсутствия 100% предоплаты за электроэнергию за апрель месяц.

Главный транспортник города считает такие действия незаконными, так как это противоречит разъяснениям НКРЭ. Сейчас городская власть во главе с мэром Виталием Малецким, которая допустила остановку троллейбусов, работает над решением создавшейся проблемы, а тем временем люди на остановках ругают градоначальника за прорехи в работе.

Маршрутки, которые остались в городе, полностью не справляются с объемом перевозок в вечерний час пик.

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