Кременчук остался без троллейбусов
"Полтаваоблэнерго" отключило свет Кременчугскому троллейбусному управлению, остановив движение электротранспорта в городе.
Как сообщил редакции руководитель отдела транспорта исполкома Кременчугского городского совета Руслан Ивашина, Кременчугский филиал «Полтаваоблэнерго» отключил от электроснабжения КП «Кременчугское троллейбусное управление» из-за отсутствия 100% предоплаты за электроэнергию за апрель месяц.
Главный транспортник города считает такие действия незаконными, так как это противоречит разъяснениям НКРЭ. Сейчас городская власть во главе с мэром Виталием Малецким, которая допустила остановку троллейбусов, работает над решением создавшейся проблемы, а тем временем люди на остановках ругают градоначальника за прорехи в работе.
Маршрутки, которые остались в городе, полностью не справляются с объемом перевозок в вечерний час пик.
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