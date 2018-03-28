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Князев объявил набор пилотов-полицейских в вертолетное подразделение

Нацполиция начинает набор и дальнейшее обучение пилотов-полицейских, ведь в начале 2020 года планирует получить первые вертолеты

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Он отметил, что геликоптеры будут осуществлять поддержку наземных групп во время проведения спецопераций, а также будут способствовать в выявлении различных видов преступлений.

Поэтому через два года ведомство должно получить 10 вертолетов модели Н145: именно такие модели используют в служебной деятельности полицейские Чехии.

"Опыт иностранных коллег будет использован в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержке. В частности, мы начинаем набор пилотов вертолетов на службу в новом подразделении", ‑ подчеркнул Князев.

По его словам, впоследствии профессионально подготовленные пилоты-полицейские станут инструкторами для обучения вновь прибывших коллег. Экипажи подразделения будут работать по всей стране и будут помогать коллегам из патрульной полиции, полиции превенции, конвойной полиции.

"Нагрузка будет большая. Поэтому на западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должно быть постоянно один-два экипажа. Мы планируем получение первого полицейского-пилота вертолета в начале 2020 года. Вместе с тем мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018 года", ‑ подытожил Князев.

 

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