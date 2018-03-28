Канада удвоит количество полицейских тренеров в Украине
Об этом передает пресс-служба МВД.
"Мы планируем увеличить количество наших офицеров - экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции и повышения уровня квалификации полицейских", - заявил Ващук.
Посол отметил, что сейчас Канада председательствует в G7, поэтому пристально следит за ситуацией в Украине. Ващук отметил, что официальная Отава готова поддержать наше государство не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.
"Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - подчеркнул Аваков.
В МВД отмечают, что проект поддержки подготовки полицейских начался в октябре 2016 года. Среди его составляющих - консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и профессионального развития, поддержка региональных учебных центров, учебных материалов и развитие восьми специализированных курсов.
- Напомним, что президент Петр Порошенко доволен сотрудничеством украинского и шведского военных ведомств и выступает за привлечение шведских военных к обмену опытом в одном из тренинговых центров в Украине.
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