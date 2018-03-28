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Канада удвоит количество полицейских тренеров в Украине

Канада планирует удвоить количество полицейских офицеров – тренеров в Украине, заявил канадский посол Роман Ващук во время встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым

Об этом передает пресс-служба МВД.

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров - экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции и повышения уровня квалификации полицейских", - заявил Ващук.

Посол отметил, что сейчас Канада председательствует в G7, поэтому пристально следит за ситуацией в Украине. Ващук отметил, что официальная Отава готова поддержать наше государство не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшении экономической ситуации.

"Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", - подчеркнул Аваков.

В МВД отмечают, что проект поддержки подготовки полицейских начался в октябре 2016 года. Среди его составляющих - консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и профессионального развития, поддержка региональных учебных центров, учебных материалов и развитие восьми специализированных курсов.

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