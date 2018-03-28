Как долго АТО и Операция объединенных сил проходить одновременно. Комментарий Минобороны

28 марта, 2018, 14:56

АТО и ООС будут проходить параллельно, пока Порошенко не подпишет соответствующий приказ

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Антитеррористическая операция будет иди параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании АТО будет сразу с подписания президентом соответствующего указа. Пока такого указа нет”, - заявил Гуцуляк.

Он также отметил, что сейчас идет формирование сил и уже назначен командующий Объединенных сил - генерал-лейтенант Сергей Наев.

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