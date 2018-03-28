Как долго АТО и Операция объединенных сил проходить одновременно. Комментарий Минобороны
28 марта, 2018, 14:56
АТО и ООС будут проходить параллельно, пока Порошенко не подпишет соответствующий приказ
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.
"Антитеррористическая операция будет иди параллельно с предстоящей Операцией объединенных сил. Решение об окончании АТО будет сразу с подписания президентом соответствующего указа. Пока такого указа нет”, - заявил Гуцуляк.
Он также отметил, что сейчас идет формирование сил и уже назначен командующий Объединенных сил - генерал-лейтенант Сергей Наев.
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- Напомним, что 16 марта командующим Объединенных сил на Донбассе был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.
- Впоследствии Наев рассказал, что главное отличие АТО и ООС заключается в подчиненности.
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