Кабмин создал офис по продвижению украинского экспорта

28 марта, 2018, 16:12

Кабинет министров Украины на заседании 28 марта принял решение о создании государственного учреждения "Офис по продвижению экспорта Украины"

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, передает "РБК-Украина".

Правительство согласилось с предложением министерства экономического развития и торговли Украины о создании офиса по продвижению экспорта, основными задачами которого является информирование экспортеров, оказание услуг, образовательных программ, предложений по бизнес-возможностям, создание и функционирование экспортного веб-сайта, разработка и продвижение украинского бренда экспортных товаров и услуг.

В пояснительной записке отмечается, что в госбюджете предусмотрено 50 млн грн расходов на создание и функционирование нового учреждения.