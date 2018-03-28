Еврокомиссия обвинила Украину в нарушении обещаний: требует отменить декларации для антикоррупционеров

28 марта, 2018, 16:59

Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств из-за провала отмены э-деклараций для общественных активистов по борьбе с коррупцией

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара Иоганнеса Гана, обнародованном на сайте Еврокомиссии.

"1 апреля истекает срок подачи деклараций об имуществе активистов гражданского общества. Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены продолжения этого обязательства противоречит европейским устремлениям Украины. Это противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным международными партнерами Украины, в том числе ЕС (также в контексте постоянного мониторинга выполнения Украиной обязательств в процессе либерализации визового режима), Венецианской комиссией, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии подчеркивают, что целью системы декларирования имущества является предотвращение коррупции среди государственных должностных лиц и обнаружения их потенциально необоснованного обогащения, а члены гражданского общества не являются госслужащими и вымогательства от них деклараций о имуществе только вызывает недопустимое давление на них и мешает борьбе с коррупцией.

Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод являются основными элементами Соглашения об ассоциации. За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада должна вернуться к проблеме декларирования имущества активистов гражданского общества как можно скорее. ЕС готов оказывать дальнейшую поддержку и консультации", - отметил еврокомиссар Ган.