ЕС разработал план, который позволит быстрее перебрасывать американские войска в Европе
Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини, комментируя План действий по военной мобильности, пишет Reuters.
"Способствуя военной мобильности в пределах ЕС, мы можем быть более эффективными в предотвращении кризисов, более эффективными в развертывании наших миссий и быстрее реагировать на вызовы", - сказала Могерини.
В НАТО считают чрезвычайно важным преодоление физических, процедурных и нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности, особенно на фоне возможного конфликта с Россией. Речь идет о нехватке специальных разрешений для переброски войск США или об узких и слабых мостах и тоннелях для тяжелой техники.
Теперь план будет представлен правительствам стран ЕС и Европейскому парламенту для обсуждения. Комиссия также рассмотрит вопрос о совершенствовании инфраструктуры и оценке затрат, оптимизации таможенных процедур для провоза боеприпасов и опасных грузов и искать пути лучшего сотрудничества между агентствами ЕС.
Отметим, что НАТО собственные стандарты мостов военного назначения, дорог, тоннелей и аэродромов.
- 27 марта НАТО выслало семерых представителей российской миссии в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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