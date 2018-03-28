ЕС разработал план, который позволит быстрее перебрасывать американские войска в Европе

28 марта, 2018, 18:00

Европейский Союз представил план по повышению военной мобильности в Европе, речь идет о нехватке специальных разрешений для переброски войск США

Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини, комментируя План действий по военной мобильности, пишет Reuters.

"Способствуя военной мобильности в пределах ЕС, мы можем быть более эффективными в предотвращении кризисов, более эффективными в развертывании наших миссий и быстрее реагировать на вызовы", - сказала Могерини.

В НАТО считают чрезвычайно важным преодоление физических, процедурных и нормативных барьеров, препятствующих военной мобильности, особенно на фоне возможного конфликта с Россией. Речь идет о нехватке специальных разрешений для переброски войск США или об узких и слабых мостах и тоннелях для тяжелой техники.

Теперь план будет представлен правительствам стран ЕС и Европейскому парламенту для обсуждения. Комиссия также рассмотрит вопрос о совершенствовании инфраструктуры и оценке затрат, оптимизации таможенных процедур для провоза боеприпасов и опасных грузов и искать пути лучшего сотрудничества между агентствами ЕС.

Отметим, что НАТО собственные стандарты мостов военного назначения, дорог, тоннелей и аэродромов.