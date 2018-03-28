Дело генерала Гриняка: ГПУ незаконно обнародовала материалы прослушивания, - адвокат

28 марта, 2018, 17:30

Адвокат подозреваемого в организации штурма Майдана 18 февраля 2014 года генерал-майора Нацгвардии Владимира Гриняка Станислав Иваницкий заявил, что Департамент спецрасследований ГПУ незаконно обнародовал материалы прослушивания его подзащитного

Об этом Иваницкий написал в своем Facebook.

"Недавно в сети интернет сторона защиты обнаружила видеозапись брифинга с участием Начальника ДСР ГПУ (видео 1). Как вы видите на видео, в рамках данного уголовного производства проводились негласные следственные (розыскные) действия (далее - НС(Р)Д), в частности - прослушивание телефонных разговоров подозреваемого. Гриняка. И хоть такое прослушивание никоим образом не подтвердило причастности господина В.Гриняка к участию в силовой операции по разгону Евромайдана и убийства Небесной Сотни, руководитель ДСР ГПУ не упустил возможности опубликовать эти материалы в СМИ относительно других обстоятельств, не касающихся этих событий", - написал Иваницкий.

По словам адвоката, обнародование этих материалов нарушает нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины.

"Такие действия господина С. В. Горбатюка носят явно незаконный характер исходя из следующего: во-первых, как нам всем хорошо известно, материалы досудебного расследования содержат тайну следствия и без разрешения следователя разглашению не подлежат. В материалах дела такого разрешения следователя нет, следовательно такие действия господина С. В. Горбатюка содержат признаки преступления предусмотренного ст. 387 УК Украины. Это именно та норма уголовного закона, которой несколькими неделями ранее сотрудники ДВР ГПУ пытались запугать нас, заставляя замолчать и прекратить публикации по данной теме. Во-вторых, материалы НС(Р)Д не подлежат копированию (ч. 3 ст. 254 УПК)", - пояснил Иваницкий.

Кроме того, адвокат отметил, что согласно положениям ч. 2 ст. 253 Уголовно-процессуального кодекса должностные лица ДВР ГПУ должны были не позднее чем через 12 месяцев после завершения проведения негласных следственных действий сообщить о них стороне защиты, однако об этих действиях защита фактически узнала из СМИ и из материалов производства, что было предоставлено для ознакомления уже после истечения этого процессуального срока.

"Кстати, большинство этих материалов уже удалено из общего доступа, но нам удалось вовремя скопировать один из них (видео 1). Наверняка, отдельные сотрудники ДВР ГПУ через некоторое время после упомянутого брифинга поняли, что такие материалы разглашению не подлежат, поэтому решили исправить свою ошибку, дав указание журналистам удалить их из информационных ресурсов и уничтожить. Надеюсь, наше обращение к генпрокурору даст старт объективной служебной проверке, которая должна привести к открытию уголовного производства по данному факту и привлечению виновных лиц к ответственности", - подытожил Иваницкий.