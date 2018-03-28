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Бразилия победила Германию, Франция - Россию. Результаты товарищеских матчей вторника


фото: REUTERS
27 марта состоялись очередные товарищеские матчи с участием участников чемпионата мира по футболу

Товарищеские матчи

Германия - Бразилия 0:1

Жезус, 37

Испания - Аргентина 6:1

Голы: Диего Коста, 12, Иско, 27, 52, 74, Тиаго, 55, Аспас, 73 - Отаменди, 39

Россия - Франция 1:3

Голы: Мбаппе, 40, 83, Погба, 49 - Смолов, 68

Черногория - Турция 2:2

Голы: Иванич, 45, Мугоса, 87 - Ундер, 11, Йокулсу, 23

Венгрия - Шотландия 0:1

Гол: Филлипс, 48

Кот-Д'Ивуар - Молдова 2:1

Голы: Ассале, 20, Пепе, 44 - Ионита, 59

Люксембург - Австрия 0:4

Голы: Арнаутович, 4, Гриллитч, 49, Грегорич, 59, Шауб, 84

Румыния - Швеция 1:0

Гол: Ротариу, 57

Бельгия - Саудовская Аравия 4:0

Голы: Лукаку, 13, 39, Батшуаи, 77, Де Брюйне, 78

Польша - Южная Корея 3:2

Голы: Левандовски, 32, Гросицки, 45, Зелински, 90+2 - Ли Чан-Мин, 85, Хван Чхан Хи, 87

Англия - Италия 1:1

Гол: Варде, 26 - Инсинье, 87(пен.)

Мексика - Хорватия 0:1

Гол: Ракитич, 62 (пен.)

Исландия - Перу 1:3

Голы: Фёлусон, 22 - Тапия, 3, Руидас, 58, Фарфан, 75

Дания - Чили 0:0

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