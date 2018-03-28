Бразилия победила Германию, Франция - Россию. Результаты товарищеских матчей вторника
Товарищеские матчи
Германия - Бразилия 0:1
Жезус, 37
Испания - Аргентина 6:1
Голы: Диего Коста, 12, Иско, 27, 52, 74, Тиаго, 55, Аспас, 73 - Отаменди, 39
Россия - Франция 1:3
Голы: Мбаппе, 40, 83, Погба, 49 - Смолов, 68
Черногория - Турция 2:2
Голы: Иванич, 45, Мугоса, 87 - Ундер, 11, Йокулсу, 23
Венгрия - Шотландия 0:1
Гол: Филлипс, 48
Кот-Д'Ивуар - Молдова 2:1
Голы: Ассале, 20, Пепе, 44 - Ионита, 59
Люксембург - Австрия 0:4
Голы: Арнаутович, 4, Гриллитч, 49, Грегорич, 59, Шауб, 84
Румыния - Швеция 1:0
Гол: Ротариу, 57
Бельгия - Саудовская Аравия 4:0
Голы: Лукаку, 13, 39, Батшуаи, 77, Де Брюйне, 78
Польша - Южная Корея 3:2
Голы: Левандовски, 32, Гросицки, 45, Зелински, 90+2 - Ли Чан-Мин, 85, Хван Чхан Хи, 87
Англия - Италия 1:1
Гол: Варде, 26 - Инсинье, 87(пен.)
Мексика - Хорватия 0:1
Гол: Ракитич, 62 (пен.)
Исландия - Перу 1:3
Голы: Фёлусон, 22 - Тапия, 3, Руидас, 58, Фарфан, 75
Дания - Чили 0:0
- Аргентина проиграла Испании без своего лидера - Лионеля Месси, который не вышел на поле из-за травмы.
- Сборная Украины 27 марта в Льеже победила в товарищеском матче команду Японии - 2:1.
- Капитан нашей команды - Руслан Ротань сыграл сотый матч за украинскую сборную.
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