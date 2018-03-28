Бой Ломаченко - Линарес. Появился эффектный промо-ролик поединка
Видео появилось на странице Top Rank в twiter.
#LinaresLoma— Top Rank Boxing (@trboxing) 26 марта 2018 г.
Only on @ESPN pic.twitter.com/DPqJNyLKC7
Поединок Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Боксеры сразятся за титул чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг), который принадлежит Хорхе Линаресу. Для Василия Ломаченко этот поединок станет дебютным в новой категории.
Сейчас украинец владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг). Ранее он был чемпионом этой организации в категории до 57,2 кг.
Линарес провел 47 боев, одержал 44 победы (27 нокаутом) и потерпел три поражения. Венесуэльца считают одним из лучших боксеров мира и неоднократно включали в топ-10 рейтинга, независимо от весовой категории.
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В своем предыдущем поединке 9 декабря 2017 года украинец досрочно победил кубинца Гильермо Рингондо.
Украинца признали лучшим боксером 2017 года по версии сразу нескольких специализированных изданий.
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