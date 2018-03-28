Apple представила iPad для студентов и школьников

28 марта, 2018, 11:47

Во время мероприятия Apple Education Event, посвященного образованию, Apple представила новый iPad для студентов и школьников. Он, как и Pro-версия, поддерживает Apple Pencil

Об этом пишет The Verge.

9,7-дюймовый планшет оборудован Touch ID, процессором A10 Fusion, задней камерой с разрешением 8 мегапикселей и аккумулятором, который держит заряд до 10 часов. В отличие от iPad Pro, в устройстве нет коннектора для внешних клавиатур.

Планшет обойдется в 299 долларов для школ и в 329 долларов для всех остальных клиентов. Его можно будет заказать сразу после окончания мероприятия, а доставлять устройства начнут с апреля 2018 года.

Вместе с новым iPad Apple представила обновление пакета офисных программ iWork, среди которых Pages, Numbers и Keynote. Они получили поддержку Apple Pencil, а также функцию "умных" комментариев, которая позволит учителям работать с документами своих учеников удаленно. Новый iPad также будет поддерживать сторонние стилусы: во время мероприятия упоминался продукт Logitech.

Apple анонсировала функцию Shared iPad, которая позволит нескольким пользователям использовать одно устройство. Управлять планшетами можно будет при помощи системы Apple School Manager. Ученики бесплатно получат 200 гигабайт в хранилище iCloud.

Компания представила несколько новых приложений, включая Schoolwork. Благодаря ему ученики и учителя смогут смотреть за прогрессом обучения и получать учебные материалы. Новые приложения будут взаимодействовать с системой через ClassKit, разработчики смогут использовать его для разработки специальные образовательные программы.

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