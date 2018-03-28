Американский телеканал полтора часа транслировал кота на столбе, пока его не спасли

28 марта, 2018, 10:29

Десятки тысяч людей в прямом эфире ждали, когда животное спасут

26 марта телеканал штата Аризона ABC15 получил сообщение, что на одном из столбов электропередач уже несколько дней находится кошка по кличке Джипси, которая не может слезть на землю. Журналисты отправились к столбу и настроили трансляцию в Фейсбук, которая сделала животное популярным в США.

Стрим длился около полутора часов. Действия кошки постоянно комментировал репортер: животное то спокойно сидело, то пыталось поспать, а в нескольких моментах путалось в проводах и практически падало с платформы.

Эфир ABC15 привлек внимание более 500 тысяч человек, которые переживали за судьбу Джипси. Видео на Фейсбуке также собрало около 20 тысяч комментариев.

Один из местных жителей прикрепил ведро к длинной палке и пытался с помощью этой конструкции спустить кошку. Но та не рискнула забраться в ведро.

В середине трансляции пользователи решили взять инициативу в свои руки и начали звонить по номеру 911, чтобы Джипси спасли пожарные.

В результате пожарному департаменту Финикса пришлось через журналистов просить комментаторов не звонить им, потому что они "в курсе ситуации" и из-за постоянных сообщений могут пропустить другие инциденты.

В какой-то момент вместо эфира появилась заглушка, из-за чего пользователи испугались, что кошка сорвалась и погибла. Позже стрим вернулся, но Джипси на столбе не было. Канал ABC15 сообщил, что ее спас местный житель, который принес лестницу. На этом трансляция закончилась.