242 ребенка погибли в результате российской агрессии на Донбассе, - Порошенко

28 марта, 2018, 13:40

С 2014 года из-за российской агрессии на Донбассе погибло 242 ребенка

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время общения с участниками Всеукраинской акции “Дети объединяют Украину”, говорится на странице в Facebook.

"242 ребенка были убиты российскими агрессорами начиная с 2014 года”, - отметил Порошенко.

Он также упомянул о потерях среди гражданского населения в Сирии, где проходит российская военная операция, и погибших в результате пожара в ТРЦ в городе Кемерово, среди которых было много детей.

"Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - подчеркнул Порошенко.

Президент также высказал мнение, что это "абсолютно неприемлемо", когда в детстве дети слышат звук снарядов из "Градов" и уже научились различать выстрел из 120-мм миномета.