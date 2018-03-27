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Известный украинский гимнаст будет выступать за Россию


фото: gymnovosti.com
Бывший украинский гимнаст Олег Степко изменил азербайджанское гражданство на российское

Об этом заявил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев, сообщает Р-спорт.

"Процесс оформления гражданства завершен. Он уже является гражданином Российской федерации, получение паспорта - формальность, это произойдет сегодня или завтра. Ближайшие планы - выступление на чемпионате России в Казани", - сказал Кочнев.

Олег Степко является участником Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2012 году 24-летний гимнаст, который родился в Запорожье, выступал за Украину, а в 2016-м - за Азербайджан.

В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде.

В 2015 году на Европейских играх в Баку Степко завоевал одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали и получил от Азербайджана за награды в $240 тыс. призовых.

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