Известные руины "восстановили" с помощью виртуальной реконструкции. Как это выглядит
27 марта, 2018, 14:10
Польский дизайнер Майя Вронская (Maja Wrońska) на заказ сайта Expedia в серии гифок представила, как могли бы выглядеть руины знаковых достопримечательностей по всему миру после полной реконструкции
Об этом сообщает портал designboom.
По разным причинам - от археологических до этических - такая реконструкция в реальности невозможна, однако благодаря работе дизайнера можно представить, как выглядели бы пирамида Солнца в Мексике, Парфенон, Адрианов вал в Великобритании и другие знаменитые сооружения прошлых тысячелетий.
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