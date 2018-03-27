Известные руины "восстановили" с помощью виртуальной реконструкции. Как это выглядит

Об этом сообщает портал designboom.

По разным причинам - от археологических до этических - такая реконструкция в реальности невозможна, однако благодаря работе дизайнера можно представить, как выглядели бы пирамида Солнца в Мексике, Парфенон, Адрианов вал в Великобритании и другие знаменитые сооружения прошлых тысячелетий.