Из Канады выдворят российских дипломатов, которые могли подорвать безопасность страны
Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.
Она отметила, что отравление Скрипаля является мерзким, отвратительным и глупым актом, что потенциально угрожает жизни сотен людей.
Через это канадская власть решила принять меры против семи российских сотрудников. В частности, из страны высылают четырех россиян, которые работают или в посольстве России в Канаде, или в российском генконсульстве в Монреале.
"Эти четыре лица были идентифицированы как сотрудники разведки или лица, которые использовали свой дипломатический статус, чтобы подорвать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию. По аналогичным причинам, три заявления российского правительства о дополнительном дипперсонале в Канаде будут отклонены", - подчеркнула Фриланд.
Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
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