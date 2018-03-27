Из Канады выдворят российских дипломатов, которые могли подорвать безопасность страны

27 марта, 2018, 09:22

Власти Канады приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Она отметила, что отравление Скрипаля является мерзким, отвратительным и глупым актом, что потенциально угрожает жизни сотен людей.

Через это канадская власть решила принять меры против семи российских сотрудников. В частности, из страны высылают четырех россиян, которые работают или в посольстве России в Канаде, или в российском генконсульстве в Монреале.

"Эти четыре лица были идентифицированы как сотрудники разведки или лица, которые использовали свой дипломатический статус, чтобы подорвать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию. По аналогичным причинам, три заявления российского правительства о дополнительном дипперсонале в Канаде будут отклонены", - подчеркнула Фриланд.

Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.

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