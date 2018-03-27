Исландия приостанавливает контакты с российскими дипломатами
Об этом сообщает AFP.
"Исландия присоединяется к Соединенному Королевству в дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу в России", — написал в Twitter журналист Матиас Бальдо.
Решение страны означает, что на ЧМ не приедет, в частности, президент Исландии Гвюдни Йоуганнессон.
Как добавляет издание Morgunblaðið, Исландия не будет высылать российских дипломатов. Зато исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами на неопределенный срок и также не поедут на Чемпионат мира.
#BREAKING Iceland announces diplomatic boycott of 2018 World Cup in Russia— AFP news agency (@AFP) 26 марта 2018 г.
Islandia se suma al отеле reino Unido en el boicot diplomático al Mundial de Rusia. ¿Qué significa? Que ningún mandatario viajará a la Copa del Mundo. Si lo harán sus selecciones, que no dependen de sus gobiernos sino de sus federaciones. https://t.co/ECEDCf0G0C— Matias Baldo (@matiasbaldo) 26 марта 2018 г.
- Ранее премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- 26 марта стало известно, что Украина высылает 13 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.
- Впоследствии намерения выслать российских дипломатов из-за отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля выразили представители Польши, Германии и Литвы.
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