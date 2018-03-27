Исландия приостанавливает контакты с российскими дипломатами

27 марта, 2018, 00:32

Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России

Об этом сообщает AFP.

"Исландия присоединяется к Соединенному Королевству в дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу в России", — написал в Twitter журналист Матиас Бальдо.

Решение страны означает, что на ЧМ не приедет, в частности, президент Исландии Гвюдни Йоуганнессон.

Как добавляет издание Morgunblaðið, Исландия не будет высылать российских дипломатов. Зато исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами на неопределенный срок и также не поедут на Чемпионат мира.