 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Исландия приостанавливает контакты с российскими дипломатами

Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России

Об этом сообщает AFP.

"Исландия присоединяется к Соединенному Королевству в дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу в России", — написал в Twitter журналист Матиас Бальдо.

Решение страны означает, что на ЧМ не приедет, в частности, президент Исландии Гвюдни Йоуганнессон.

Как добавляет издание Morgunblaðið, Исландия не будет высылать российских дипломатов. Зато исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами на неопределенный срок и также не поедут на Чемпионат мира.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

27 марта, 2018 вторник

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать