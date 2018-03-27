Инженеры представили робота, который может самостоятельно строить сооружения

27 марта, 2018, 16:55

Инженеры из Швейцарской высшей технической школы Цюриха представили полностью роботизированную систему, которая способна пилить доски, а потом собирать их в единую конструкцию

Об этом сообщает издание Ethz.

Устройство состоит из двух манипуляторов, которые подвешены к потолку цеха и способны брать на себя сразу несколько этапов строительства.

Перед началом работы системе требуется задать базовую модель конструкции, после чего она сможет разбить ее на детали, которые способна изготовить по отдельности.

Далее манипуляторы сами выбирают доски и брусья пилят их до нужных размеров, приставляют к местам будущей деревянной конструкции и проделывают отверстия для скрепления. Однако инженеры устройства отмечают, что пока манипуляторы не могут самостоятельно скреплять элементы между собой.

Они также рассказали, что основная проблема при разработке касалась синхронизации действий манипуляторов. Сначала робот берет колоду и направляет ее, пока она распиливается.

После автоматической смены инструмента второй робот сверлит необходимые отверстия для соединения. На последнем этапе два робота действуют вместе и позиционируют детали в пространственном расположении на основе заданной схемы.

Чтобы предотвратить столкновения при размещении отдельных деревянных балок, исследователи разработали алгоритм, который постоянно пересчитывает траекторию движения роботов в соответствии с текущим состоянием конструкции.

Разработчики отмечают, что при таком типе строительства нужно гораздо меньше инструментов, а процесс проходит эффективнее - роботы действуют гораздо быстрее человека, к тому же, им не нужны поддерживающие конструкции. При этом работы могут строить и большие здания - например, из шести деталей они могут без крепления объединить детали в двухэтажное здание.

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