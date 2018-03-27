Во Львове оштрафовали за установку на историческом здании пластиковых окон

27 марта, 2018, 20:40

Жителя Львова оштрафовали на 1700 гривен за установку пластиковых окон на объекте культурного наследия

Об этом сообщает Львовский городской совет.

27 марта состоялось заседание административной комиссии по вопросу правонарушений законодательства об охране исторического наследия. Комиссия рассмотрела 19 протоколов о незаконных действиях физических лиц на объектах культурного наследия Львова в центральной части города, в частности на ул. Братьев Рогатинцев, ул. Галицкая, ул. Друкарская, ул. Валовая, ул. Армянская.

"Нарушения, которые были выявлены - это установка пластиковых окон и перепланировка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 18 протоколов комиссия отправила на доработку, а по одному делу наложен штраф в размере 1700 грн.