Во Франции скончалась еврейка, пережившая Холокост. В ее убийстве подозревают антисемитов

27 марта, 2018, 14:43

Полиция Франции подозревает 2 мужчин в убийстве 85-летней еврейки на почве национальной ненависти

Об этом сообщает Politico.

В пятницу 23 марта в его собственном доме обнаружили тело 85-летней еврейки Мирел Нолл. Неизвестные убили женщину, потом ее частично сожгли.

В результате расследования французские правоохранители рассказали, что сейчас подозревают двух мужчин в краже, уничтожении имущества и убийстве с антисемитскими мотивами.

В детстве Нолл спаслась во время облавы "Вель д'Ив", которую историки называют самой масштабной серией арестов евреи во Франции во время ll Мировой войны. Считается, именно тогда погибло более 13 тысяч евреев, из них 4 тысячи - дети.

Министр внутренних дел Франции Жераром Колломбом заявил, что женщину убили в результате ее "реальной или вероятной причастности к религии".

"Нападение на еврея - это нападение на Францию", - добавил министр, добавив, что атака "напоминает о темных временых нашей истории".