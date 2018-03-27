Власти Киева поручили проверить пожарную безопасность во всех ТЦ города

27 марта, 2018, 13:16

Мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследования систем пожарной безопасности во всех торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-центр КГГА.

Он отметил, что ведомство шокировано трагедией в ТЦ "Зимняя вишня", которая унесла жизни большого количества взрослых и детей. Именно поэтому Кличко и поручил провести указанную проверку.

"Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - подчеркнул Пантелеев.

По его словам, поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения и организации.