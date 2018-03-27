Власти Киева поручили проверить пожарную безопасность во всех ТЦ города
Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-центр КГГА.
Он отметил, что ведомство шокировано трагедией в ТЦ "Зимняя вишня", которая унесла жизни большого количества взрослых и детей. Именно поэтому Кличко и поручил провести указанную проверку.
"Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - подчеркнул Пантелеев.
По его словам, поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого учреждения и организации.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- По данным семей погибших, в результате пожара в российском торговом центре "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок.
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