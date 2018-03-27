В Японии фейерверки предлагают заменить "метеоритными дождями". Как это будет работать

27 марта, 2018, 11:29

Японская компания Astro Live Experiences (ALE) с 2016 года разрабатывает систему контролируемого запуска искусственных звезд, которые должны стать более зрелищной заменой современных фейерверков

Ученые планируют вывести на орбиту спутники, которые по команде будут выпускать разноцветные "метеоры", которые будут украшать праздники, концерты и другие мероприятия.

Некоторые астрономы раскритиковали стартап за распространение "космического мусора". Издание Buzzfeed News поговорили с командой ALE и узнало про "звездопад по запросу".

Звезды для богатых

Проектом занимаются доктора Лена Окадзима (Lena Okajima) и Тосинори Кувахара (Toshinori Kuwahara), которые до этого изучали астрономию и аэрокосмическую инженерию в японских университетах. Их цель - проводить контролируемые "метеоритные дожди" для праздников и других событий.

Представители стартапа ориентируются на богатых бизнесменов и городские власти: по их словам, стоимость одного запуска не превышает цену большого фейерверка в мегаполисе. В Токио одно шоу с фейерверком стоит около 40 тысяч долларов, а запуски на День независимости в Нью-Йорке - почти 6 млн долларов.

Предыдущий запуск технологии уже одобрило Японское аэрокосмическое агентство, которое консультировалось с NASA, Европейским космическим агентством и Министерством обороны США. ALE рассчитывает принимать первые заказы на "Звездопад" в начале 2020-х годов.

Как работает технология

ALE строит два спутника, первый из которых отправится на орбиту в декабре 2018 года и расположится на высоте примерно 350 километров над землей. В спутнике - около 400 разноцветных "падающих звезд", которые запустятся по команде. Каждое устройство достигает двух сантиметров в диаметре. В нужный момент они упадут и сгорят при входе в атмосферу, тем самым достигнув эффекта "метеоритного дождя".

По словам разработчиков технологии, спутник будет достаточно часто проходить над большинством крупных городов, чтобы выполнить заказ. В будущем стартап планирует запустить более спутников, чтобы сделать свою работу "более гибкой".

"Звезды" ALE отличаются от настоящих не только разными цветами. Они будут лететь гораздо медленнее (8 километров в секунду против 72 километров в секунду) и светить в 70 раз ярче, чтобы зрители успели их увидеть. В теории, запуск можно будет наблюдать с любого уголка Токио из-за того, что "звездопад" проходит выше, чем обычный фейерверк.

Космический мусор

Сначала японский стартап хотел сделать первый запуск на открытии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. Но проект столкнулся с критикой астрономов. По их словам, снаряды могут выйти из-под контроля и на полной скорости протаранить другие спутники, находящиеся на орбите.

Еще одна проблема - световое загрязнение, которое может помешать астрономам изучать космос. Но, по мнению сотрудника университета Мичигана Патрика Зайтцера (Patrick Seitzer), искусственные звезды слишком быстро сгорают, чтобы наносить неудобства ученым.

"Я хвалю их за ум и техническую подкованность, но это плохая идея с точки зрения космического мусора. Я обеспокоен тем, что в ближайшие 10 лет околоземную орбиту будет переполнена спутниками", - говорит Патрик Зайтцер, сотрудник университета Мичигана.

В ALE понимают проблему и пытаются ее решить. В базе Стратегического командования Вооруженных сил США указано 40 спутников, работающих на похожей высоте. Если хотя бы один искусственный метеор окажется в опасной от них близости, то весь проект отменят. По словам сотрудников японского стартапа, они в течение года проводили симуляции, и ни разу не нарушили правила.

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