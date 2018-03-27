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В Украине заработает новая система контроля качества продуктов. Что изменится

4 апреля вступит в силу Закон Украины "О государственном контролье над соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных"

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, новый закон с одной стороны создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей, а с другой - введет четкие и прозрачные процедуры проверок, которые минимизируют коррупционные риски и поспособствуют развитию честной конкуренции. Ключевыми новациями, по ее мнению, является риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка и введение Акта проверки.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Также, по новому закону, инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки, согласно Акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным, что минимизирует коррупционные риски.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Так сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен. В случае выявления на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов и/или кормов.

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