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В Украине пожарные проверят почти 40 тысяч предприятий

Спасатели планируют провести более 38 тысяч проверок пожарной безопасности на предприятиях с высокой и средней степенью риска

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 2018 году работники ГСЧС планируют провести более 38 тысяч проверок по соблюдению законодательства в сфере пожарной безопасности на предприятиях преимущественно с высокой и средней степенью риска.

В ведомстве напомнили, что 18 декабря 2017 года правительство частично вывело Государственную службу по чрезвычайным ситуациям из-под действия моратория на проведение плановых проверок.

Следовательно, ГСЧС и ее территориальным органам разрешено осуществлять государственный надзор в отношении заведений оздоровления и отдыха детей, интернатных учреждений, учреждений образования, а также субъектов хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объектов топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объектов повышенной опасности и высотного строительства).

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