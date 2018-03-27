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В Тернополе вместо маршруток будут автобусы

Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки автобусов вместо маршруток

Об этом сообщает Lb.ua.

По словам городского головы Сергея Надала, в городе будут работать 110-120 больших автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", - отметил Надал.

Вероятно, первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда. 22 января всем маршрутчикам вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля.

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