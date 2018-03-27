В Тернополе вместо маршруток будут автобусы

27 марта, 2018, 22:00

Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки автобусов вместо маршруток

Об этом сообщает Lb.ua.

По словам городского головы Сергея Надала, в городе будут работать 110-120 больших автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", - отметил Надал.

Вероятно, первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда. 22 января всем маршрутчикам вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля.