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В Стамбульском университете будут изучать украинский язык

В Стамбульском университете на кафедре славянских языков открыли первую в Турции специальность "украинский язык и литература"

Об этом сообщил посол Украины в Турцию Андрей Сибига в Twitter.

"Сегодня с участием министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также председателя Совета высшего образования Е.Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "Украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета", - рассказал посол.

Правительственный портал отмечает, что сейчас на бюджете по специальности уже учится 18 студентов.

"Наши страны имеют общую историю, обе находятся на перепутье между Западом и Востоком. Я убеждена, что крепкие связи между нами - залог успеха", - заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.

На специальности изучают прикладное украинское языковедение, фонетику, морфологию, синтаксис украинского языка, устный и письменный литературный язык, чтение и толкование текстов, деловую переписку, перевод художественных произведений и даже синхронный перевод. Также предусмотрено, что студенты будут изучать украинскую историю, культуру, литературу, лингвокультурологию.

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