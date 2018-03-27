В Стамбульском университете будут изучать украинский язык
Об этом сообщил посол Украины в Турцию Андрей Сибига в Twitter.
"Сегодня с участием министров образования Украины и Турции Лилии Гриневич и Исмета Йылмаза, а также председателя Совета высшего образования Е.Сарача была торжественно открыта первая в Турции специальность "Украинский язык и литература" на кафедре славянских языков Стамбульского университета", - рассказал посол.
Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Л.Гриневич та І.Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Є.Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету #Туреччина pic.twitter.com/Sq00HF2snn— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 27 березня 2018 р.
Правительственный портал отмечает, что сейчас на бюджете по специальности уже учится 18 студентов.
"Наши страны имеют общую историю, обе находятся на перепутье между Западом и Востоком. Я убеждена, что крепкие связи между нами - залог успеха", - заявила министр образования Украины Лилия Гриневич.
На специальности изучают прикладное украинское языковедение, фонетику, морфологию, синтаксис украинского языка, устный и письменный литературный язык, чтение и толкование текстов, деловую переписку, перевод художественных произведений и даже синхронный перевод. Также предусмотрено, что студенты будут изучать украинскую историю, культуру, литературу, лингвокультурологию.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-