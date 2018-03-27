В США не исключают новых антироссийских санкций из-за отравления Скрипаля

27 марта, 2018, 08:40

В администрации Белого дома считают, что не стоит исключать возможности введения дополнительных санкций против России

Об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, сообщает Эспрессо.TV.

Он ответил на вопрос относительно того, не думал ли президент США Дональд Трамп наложить санкции на главу России Владимира Путина и его приспешников в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и вмешательства в президентские выборы 2016 года.

На это Шах отметил, что американская власть уже ввела санкции против ключевых российских олигархов в ответ на вмешательство в выборы.

"Я бы не закрывал никаких дверей,и не стал бы исключать любых потенциальных действий (относительно санкций, - ред.). Но президент не телеграфирует свои шаги", - подытожил Шах.

Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами.

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