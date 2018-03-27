В США не исключают новых антироссийских санкций из-за отравления Скрипаля
Об этом во время брифинга заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, сообщает Эспрессо.TV.
Он ответил на вопрос относительно того, не думал ли президент США Дональд Трамп наложить санкции на главу России Владимира Путина и его приспешников в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и вмешательства в президентские выборы 2016 года.
На это Шах отметил, что американская власть уже ввела санкции против ключевых российских олигархов в ответ на вмешательство в выборы.
"Я бы не закрывал никаких дверей,и не стал бы исключать любых потенциальных действий (относительно санкций, - ред.). Но президент не телеграфирует свои шаги", - подытожил Шах.
Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
- Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
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