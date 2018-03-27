В Следкоме России заявили, что украинский пранкер распространил слухи о 300 погибших в Кемерово
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии ведомства, Вольнов публиковал сообщение о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".
"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - заявили в Следственном комитете.
Отмечается, что действия Вольнова учтут в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в ТЦ "Зимняя вишня".
Сам Вольнов рассказал, что он взял цифру 300 с учетом анализа количества мест в кинозалах. В частности, Вольнов в телефонном разговоре представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
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