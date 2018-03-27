В Польше говорят, что высылка российских дипломатов негативно повлияет на "Северный поток-2"
Об этом в эфире канала Republika заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Укринформ".
Политик отметил, что, в связи с последними событиями, большое количество стран может поставить себе вопрос, "является ли хорошей идеей продолжения торговых отношений с Россией". Он выразил надежду, что так и будет.
"Уже больше стран сейчас видят, какой является Россия. Следовательно, сложнее будет убеждать, что это лишь бизнес-проект. Это усложнит России возможность влияния", - подчеркнул Чапутович.
Отметим, 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле. Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
Тем временем Исландия объявила дипломатический бойкот проведению Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Исландские политики приостановили двусторонние встречи с российскими коллегами. Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией. Впоследствии стало известно, что всего 24 страны мира выдворят 139 российских дипломатев.
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Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов. Кроме того, Британия вызвала российского посла и приостановила двусторонние связи с Россией.
Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН.
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