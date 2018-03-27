В Пентагоне готовят ответ на гиперзвуковые ракеты России и Китая

27 марта, 2018, 18:52

Представители Пентагона и конгрессмены предупреждают, что Россия и Китай опережают США в развитии гиперзвуковой ракетной технологии

Об этом сообщает "Голос Америки".

Россия сообщила, что в этом месяце испытал сверхскоростную ракету, тогда как Китай запустил подобную систему еще в прошлом году и вскоре она будет на вооружении.

Командующий Стратегического командования США генерал Джон Гайтен охарактеризовал гиперзвуковую ракету как такую, которая стартует как обычная баллистическая ракета, после чего летит как крылатая ракета или самолет, достигая низших слоев космоса, после чего возвращается вниз и летит с огромной скоростью.

В ноябре прошлого года Китай испытал две такие ракеты, тогда как США будут иметь такую возможность через два года.

Для того, чтобы увеличить возможности противоракетной обороны от гиперзвуковых ракет, генерал Гайтен предложил расположение в космосе специальных сенсоров.

"Я убежден, что мы должны делать все возможное для улучшения возможностей сенсоров, чтобы они могли выявлять, изучать и характеризовать угрозы, откуда бы они не поступали", - сказал генерал.

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Отвечая на вопрос, действительно ли США отстают от России и Китая по сверхскоростным ракетам, директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Томас Карако ответил: «Да».

На слушаниях в Комитете по вопросам вооруженных сил Сената генерал Гайтен сказал, что в новом бюджетном 2019 году будет выделено $42 миллиона для Агентства по противоракетной обороне на развитие прототипа базирующихся в космосе сенсоров. На изготовление гиперзвуковых ракет уже ассигновано $258 миллионов.