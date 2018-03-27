В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17

27 марта, 2018, 13:56

Мемориал памяти жертв катастрофы самолета MH17 открыли в нидерландском городе Эйндховен

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Нидерландах в Facebook.

"Трагедия МН17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" - говорится в заявлении посольства.

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