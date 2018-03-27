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В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17


фото: Facebook
Мемориал памяти жертв катастрофы самолета MH17 открыли в нидерландском городе Эйндховен

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Нидерландах в Facebook.

"Трагедия МН17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" - говорится в заявлении посольства.

 

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  • 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
  • По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
  • Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
  • Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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