В Киеве машина протаранила дерево: пьяный водитель в ДТП обвинил дорожное покрытие
27 марта, 2018, 07:17
В Соломенском районе столицы произошла авария, в результате которой водитель разбил автомобиль, въехав в дерево
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
На бульваре Вацлава Гавела автомобиль Chery Jaggi влетел в дерево. По словам возмущенного водителя, происшествие произошло из-за крайне плохого дорожного покрытия.
Автомобиль, по его словам, въехал в яму, после чего уже неуправляемый Chery с пробитыми колесами протаранил дерево.
Однако, настоящая причина аварии стала ясна после того, как водитель прошел тест на "Драгері" - прибор показал 1.56 промилле, что превышает допустимую норму почти в 8 раз.
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