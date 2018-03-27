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В Киеве машина протаранила дерево: пьяный водитель в ДТП обвинил дорожное покрытие

В Соломенском районе столицы произошла авария, в результате которой водитель разбил автомобиль, въехав в дерево

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

На бульваре Вацлава Гавела автомобиль Chery Jaggi влетел в дерево. По словам возмущенного водителя, происшествие произошло из-за крайне плохого дорожного покрытия.

Автомобиль, по его словам, въехал в яму, после чего уже неуправляемый Chery с пробитыми колесами протаранил дерево.

Однако, настоящая причина аварии стала ясна после того, как водитель прошел тест на "Драгері" - прибор показал 1.56 промилле, что превышает допустимую норму почти в 8 раз.

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