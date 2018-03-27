В Киеве легковушка влетела в фуру, есть погибший
27 марта, 2018, 11:37
Во вторник, 27 марта, в Днепровском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Renault и грузовика
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Авария произошла около 11:00. По словам очевидцев, Renault влетел в фуру. Водитель Renault пошел на обгон маршрутки, которая ехала перед ним, однако не справился с управлением и легковушку занесло, и он боком влетел в припаркованный грузовик.
От мощного удара водитель легковушки 1978 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте. Мужчина не воспользовался ремнями безопасности. На месте работают патрульные, которые ждут приезда следователей.
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