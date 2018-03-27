В Киеве легковушка столкнулась с микроавтобусом, обломки разлетелись по всей дороге
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей, Фольксваген двигался агрессивно, уходя между полосами. В какой-то момент водитель Пассата не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил микроавтобус, который двигался навстречу.
От мощного столкновения оба авто развернуло, а обломки разлетелись по всей дороге. Свидетели рассказывают, что мужчина, который был за рулем Фольксвагена, после столкновения вышел из авто и пытался убежать с места ДТП, однако водитель микроавтобуса догнал его и вернул на место аварии.
Врачи "скорой", прибывшие на место ДТП, оказали первую помощь обоим водителям, однако от госпитализации они отказались. Водителя Фольксвагена доставили к врачу-наркологу, который определит, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.
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