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В Хмельницкой области будут вывешивать красно-черный флаг в памятные дни

Хмельницкая областная рада решила вывешивать красно-черный флаг рядом с государственным в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы

Об этом информирует пресс-служба Хмельницкого облсовета.

За проект решения проголосовал 51 депутат из 57 зарегистрированных на заседании.

В связи с разными позициями по этому вопросу и длительными дискуссиями на пленарном заседании 22 марта распоряжением председателя облсовета от 23 марта была создана рабочая группа для формирования согласованного проекта решения. В ее работе приняли участие представители фракций, ученые, участники боевых действий на востоке Украины.

По результатам работы группы был наработан согласованный проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области".

Согласно решению, рекомендуется поднятие возле административного здания Хмельницкого облсовета, его структур красно-черный флаг рядом с государственным флагом в памятные дни, связанные с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.

Кроме этого, депутаты решили обратиться в Верховную Раду с предложением принятия решения о признании красно-черного флага как боевого знамени национально-освободительной борьбы.

Председатель облсовета Михаил Загородный поручил обратиться к Украинскому институту национальной памяти, чтобы получить "исчерпывающий перечень памятных дат".

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